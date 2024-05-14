Стало известно, как изменились доходы российских кинопиратов за пять лет

Доходы российских кинопиратов на протяжении последних пяти лет стабильно падали. С 2018-го по 2023 год оборот нелегальной видеопродукции в стране сократился в 2,2 раза, до $38 млн с $87 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

Только за прошлый год пиратские онлайн-кинотеатры потеряли 16% своих доходов, несмотря на рост числа доменов для нелегального распространения контента. Этому способствовали успешная блокировка пиратских сайтов, падение цен на размещение рекламы на таких ресурсах и переток зрителей на официальные онлайн-сервисы.

Всего в 2023 году существовало около 80 тыс. доменов с пиратским русскоязычным видеоконтентом. В основном нелегальный контент размещался на сайтах — в 82% случаев. Реже его можно было найти в соцсетях и мессенджерах (12%) и на хостингах (6%).

До этого сообщалось, что крупные российские киносети до сих пор не смогли восстановиться после огромных убытков от ухода Голливуда.

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