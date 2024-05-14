Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

GAC признал факт возгорания кроссовера GS8, из-за которого обгорел водитель в РФ

В GAC признали факт самовозгорания своего кроссовера на трассе М-12

close
100%
«SHOT ПРОВЕРКА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Для установления причин возгорания кроссовера GAC на трассе М-12 будет проведена независимая экспертиза. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представительство китайской марки.

«В связи с тем, что водитель все еще не предоставил автомобиль для осмотра со 2 мая, независимая экспертиза для проведения полного технического осмотра автомобиля еще не состоялась. Предварительная дата осмотра автомобиля экспертами назначена на 17 мая. Это поможет нам установить причину возгорания и определить, связано ли это с каким-либо производственным дефектом или установкой сопутствующего нештатного оборудования», — отметили «РГ» в пресс-службе GAC.

О том, что китайский кроссовер GAC загорелся на ходу перед заправкой на трассе М-12, стало известно 14 мая 2024 года.

По информации Shot, Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Жена в это время выпрыгнула на ходу.

Отмечается, что автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС. Передняя часть машины полностью выгорела. Перед поездкой было проведено техобслуживание.

Автомобиль GAC был куплен в салоне год назад. Стоимость машины 2,6 млн рублей. Сам водитель будет находиться на лечении в больнице Москвы до конца этой недели.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге снова произошло возгорание лазурного автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами