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Нюша впервые появилась на публике после слов о разводе с Игорем Сивовым

Певица Нюша появилась на красной дорожке «Жары» после новостей о разводе с мужем

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Певица Нюша пришла на красную дорожку премии «Жара Music Awards 2024» после слов о разводе с мужем Игорем Сивовым. Об этом сообщает The Voice.

Она позировала фотографам в золотом платье с глубоким декольте и открытой спиной, образ дополнила длинная черная юбка «в пол». По словам Нюши, свой лук она собирала на ходу, особо не готовясь к мероприятию. На «Жаре» артистка провела первую часть церемонии совместно с блогером Сашей Стоуном.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым. По словам певицы, решение расстаться после семи лет брака было обоюдным. Знаменитость заверила, что между ними с предпринимателем остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

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