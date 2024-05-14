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ВСУ уничтожили дом чиновника в Запорожской области

ВСУ уничтожили дом главы Каменско-Днепровского округа Запорожской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 12 мая нанесли четыре прицельных удара по дому главы Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области Натальи Ивановой и уничтожили его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной администрации.

Там заявили, что в момент удара в доме находился муж Ивановой. Дом сгорел, кружившие над ним украинские беспилотники не позволили потушить огонь. На помощь пришли как спасатели, так и неравнодушные соседи. Пострадавших нет.

Очевидцы произошедшего рассказали, что перед взрывами в воздухе был замечен украинский дрон «Баба Яга», с которого, скорее всего, и были совершены сбросы.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские артиллеристы при содействии боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракетных войск уничтожили цех производства и хранения ударных дронов

Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что забайкальские десантники из состава группировки «Юг» уничтожили в Часове Яре в Донецкой народной республике гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба Яга».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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