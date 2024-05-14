Олег Майами пошутил со сцены про здоровье Niletto и Леши Свика

Певец Олег Майами на фестивале «Жара Music Awards 2024» пошутил со сцены о проблемах со здоровьем у своих коллег — Niletto и Леши Свика. Об этом пишет The Voice.

«У Даньки нога, у Лешки желудок. Я реально последние две недели перед премией жил в монастыре», — пошутил Майами.

Совместная песня Майами, Свика и Niletto «Не вспоминай» стала «Коллаборацией года». Майами поднялся на сцену за наградой, но Свика в компании не было, потому что он давал концерт в другом городе.

Недавно Niletto попал в больницу с травмой ноги. Артист описал свою травму как не слишком тяжелую, но какое-то время передвигался на инвалидной коляске и при помощи костылей. Также из-за травмы музыкант на некоторое время оставил участие в баскетбольной лиге.

Ранее Куклачев впервые после болезни обратился к поклонникам.