В ФРГ есть политики и юристы, заинтересованные в проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в интервью белорусскому агентству БелТА заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Деркач выразил мнение, что в Германии есть много экономически пострадавших от взрыва «Северных потоков».

«Чтобы было понятно, по разным оценкам 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от повышения цены на энергоносители», — заявил экс-депутат.

По мнению Деркача, в США и во Франции тоже есть силы, «готовые включиться в этот процесс», поэтому «никто эту тему замолчать и бросить не даст».

14 мая экс-депутат Рады рассказал, что подрывников «Северных потоков» готовили на Украине и в Румынии. Деркач назвал состав группы и указал конкретные места их тренировок.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Украиной управляет не Зеленский.