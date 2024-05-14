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Экс-депутат Рады заявил о заинтересованности ФРГ в расследовании дела «Северных потоков»

Деркач: в ФРГ есть политики, заинтересованные в расследовании дела «Севпотоков»

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Petro Zhuravel/Wikimedia Commons

В ФРГ есть политики и юристы, заинтересованные в проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в интервью белорусскому агентству БелТА заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Деркач выразил мнение, что в Германии есть много экономически пострадавших от взрыва «Северных потоков».

«Чтобы было понятно, по разным оценкам 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от повышения цены на энергоносители», — заявил экс-депутат.

По мнению Деркача, в США и во Франции тоже есть силы, «готовые включиться в этот процесс», поэтому «никто эту тему замолчать и бросить не даст».

14 мая экс-депутат Рады рассказал, что подрывников «Северных потоков» готовили на Украине и в Румынии. Деркач назвал состав группы и указал конкретные места их тренировок.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Украиной управляет не Зеленский.

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