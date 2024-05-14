Бежавший в Польшу украинец помог России поразить секретный склад ВСУ

Украинский беженец помог российским военным поразить секретный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западным оружием. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале указывается, что в прошлом году 22-летний Максим Лег оказался в Польше без денег и работы. Молодой человек откликнулся на объявление о подработке и стал рисовать граффити на заборах и в подземных переходах. Позднее он стал выполнять более сложные задания, например, устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым перевозили военную помощь на Украину.

«Благодаря записям с этих камер РФ смогла узнать нахождение секретных складов с оружием для ВСУ», — отмечается в статье.

Согласно информации издания, впоследствии Российская армия ударила по ним беспилотниками и ракетами.

До этого российские военнослужащие уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку «Braveheart».

Ранее группировка ВС РФ «Юг» ликвидировала украинскую станцию РЭБ «Буковель-AD».