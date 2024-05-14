Пьяные россияне избили школьников, фотографировавшихся для выпускного альбома

Жителя Башкирии подозревают в нападении на подростков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Ишимбае. По данным источника, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Они подъехали к подросткам, которые делали фото для выпускного альбома и попросили сигарету.

Недовольные тем, что школьники им отказали, местные жители набросились на молодых людей и девушек. После этого они распылили содержимое перцовых баллончиков в лица пострадавшим.

«Досталось даже проходившим мимо пенсионерам, решившим разнять драку. Пожилого мужчину напавшие ударили и повалили на землю», – сообщается в публикации.

В результате большинство школьников получили ожоги, синяки и ссадины. Приехавшие на место медики направили в больницу четырех подростков с черепно-мозговыми травмами.

Родители школьников планируют обратиться в полицию. Известно, что один из нападавших извинился перед пострадавшими.

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