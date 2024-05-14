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Феминистка Дарья Серенко объяснила, почему ее объявили в розыск

На феминистку Серенко завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

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serenko_daria/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Феминистку Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск в России из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом активистка рассказала на своей странице в соцсети Х.

«Раньше были только предположения, но теперь, как говорится, официально. Ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Так называемое «уклонение от исполнения обязанностей иноагента»», — написала Серенко.

Она также заявила, что действительно не следует букве российского закона, потому что «ничего не должна».

3 декабря Ленинский районный суд города Омска составил три протокола по статье об иноагентах на Серенко. По двум из трех протоколов уже было вынесено решение о назначении административного наказания 30 октября и 1 ноября 2023 года. В 2022 году Серенко уехала из России.

10 апреля МВД РФ объявило Серенко в розыск. Отмечалось, что активистка после начала спецоперации РФ на Украине стала соосновательницей движения «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация включена Минюстом в список иноагентов), находящегося под управлением иностранного агента. Она занималась сбором средств для Украины и пропагандировала отношения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее объявленный в России в розыск рэпер ответил на свое уголовное дело песней.

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