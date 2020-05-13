Главы Архангельской области и НАО начали объединение регионов

Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум об объединении двух регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Документ под названием «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа» был подписан в Нарьян-Маре меморандум.

Других подробностей не приводится.