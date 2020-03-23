Путин поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Президент России Владимир Путин посредством телеграммы поздравил Аслана Бжанию с победой на выборах президента Абхазии. Содержание соответствующей телеграммы приводит пресс-служба Кремля.

«Убедительная победа на выборах, прошедших в условиях свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников», — говорится в послании российского лидера.

Глава России также отметил, что готов к совместной работе с Бжанией по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Победа оппозиции: президентом Абхазии станет Аслан Бжания

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Грузия не признает президентские выборы в Абхазии