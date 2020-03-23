Путин поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
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Президент России Владимир Путин посредством телеграммы поздравил Аслана Бжанию с победой на выборах президента Абхазии. Содержание соответствующей телеграммы приводит пресс-служба Кремля.
«Убедительная победа на выборах, прошедших в условиях свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников», — говорится в послании российского лидера.
Глава России также отметил, что готов к совместной работе с Бжанией по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.
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