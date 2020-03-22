«Парадоксально важны»: эксперт о поправках в Конституцию в условиях пандемии

Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила важность конституционных поправок в период пандемии коронавируса.

«Общим свойством всех кризисов является то, что кризис усугубляет существующие сложности, вызывая проблемы, а затем — обостряя их. В данном случае очевидно, что распространение практически по всему миру эпидемии коронавируса влечет за собой существенные, глобального масштаба, финансово-экономические потери», – отметила эксперт.

По словам Гаман-Голутвиной, больше всего в этой ситуации теряют наемные работники, люди труда. «В условиях сворачивания деятельности предприятий, сокращения производства, сужения сферы услуг крайне важно обеспечить выплату своевременной и гарантированной зарплаты — то, что призваны обеспечить вносимые в Конституцию поправки. Работодателю свойственно стремление использовать существующие трудности, чтобы сэкономить на зарплате наемных работников. Поэтому для работающих людей важна поправка о том, что размер зарплаты не может быть ниже прожиточного минимума», – подчеркнула политолог.

Кроме того, для пенсионного сообщества важна поправка о том, что пенсия должна быть проиндексирована не реже одного раза в год.



«Конечно, сегодня наиболее острая тема — состояние здравоохранения. Сейчас система здравоохранения России вполне отражает успешно серьезнейший вызов глобального масштаба, однако крайне важно закрепить в Конституции право каждого гражданина на доступную и качественную медицинскую помощь», – продолжила эксперт.

По мнению Гаман-Голутвиной, стоит особо упомянуть детей — и не только в связи с пандемией. Важна поправка, акцентирующая необходимость приоритетности в государственной политике по отношению к детям.

«Еще один существенный момент — последний по перечислению, но отнюдь не по значению — общеполитические поправки, запрещающие отчуждение территорий России. В условиях кризиса возможна активизация имевших место и до кризиса попыток отчуждения части территорий РФ. Этого нельзя допустить, что актуализирует еще одну поправку — о приоритете закона Российской Федерации над международным правом», – подчеркнула она.

Эксперт резюмировала, что в совокупности предлагаемые поправки важны в любом контексте, но парадоксальным образом их значимость в период кризиса возрастает.

«Другое дело, что ЦИК и другим профильным органам власти необходимо организовать процесс голосования так, чтобы граждане не пострадали. Возможно, в данном контексте важно использовать электронное голосование — но это уже вопрос к специалистам, которые могут предложить оптимальный алгоритм волеизъявления», – подытожила специалист.