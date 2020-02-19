Зеленский пригрозил политикам подселить к ним эвакуированных из КНР украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинских политиков о том, что если они будут и дальше манипулировать темой распространения нового коронавируса, то в их дома переселят эвакуированных из Китая граждан страны. Об этом сообщает УНИАН.

Он отметил, что Украина готова эвакуировать своих граждан из КНР и изучает три варианта их размещения на территории страны.

«По поводу этих политических, в кавычках, товарищей хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан», — сказал Зеленский

Он также подтвердил, что готов лично привезти украинцев «в Конча-Заспу, в их особняки».