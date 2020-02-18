Миланович вступил в должность президента Хорватии
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Новый президент Хорватии Зоран Миланович вступил в должность, передает РИА «Новости».
На церемонии инаугурации Миланович заявил, что граждане Хорватии должны ощущать себя равными не зависимо от религиозной и национальной принадлежности.
Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, победил во втором туре выборов 5 января, набрав 52,7%.
Он сменил на посту Колинду Грабар-Китарович.
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