Миланович вступил в должность президента Хорватии

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Reuters

Новый президент Хорватии Зоран Миланович вступил в должность, передает РИА «Новости».

На церемонии инаугурации Миланович заявил, что граждане Хорватии должны ощущать себя равными не зависимо от религиозной и национальной принадлежности.

Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, победил во втором туре выборов 5 января, набрав 52,7%.

Он сменил на посту Колинду Грабар-Китарович.

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