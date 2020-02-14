Путин поговорил с Зеленском про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ

Российский президент Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил важность сохранения исторической правды, в частности о событиях Второй мировой войны. Об этом рассказали в Кремле.

Путин и Зеленский поговорили про историю в контексте 75-летия Великой Победы.

Глава России подчеркнул, что необходимо сохранять историческую правду о военных действиях, которые были во времена войны.

Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе украинской стороны.

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