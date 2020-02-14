Путин поговорил с Зеленском про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ
Российский президент Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил важность сохранения исторической правды, в частности о событиях Второй мировой войны. Об этом рассказали в Кремле.
Путин и Зеленский поговорили про историю в контексте 75-летия Великой Победы.
Глава России подчеркнул, что необходимо сохранять историческую правду о военных действиях, которые были во времена войны.
Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе украинской стороны.
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