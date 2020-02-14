Российские пранкеры разыграли Сандерса, представившись Гретой Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили кандидату в президенты США Берни Сандерсу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте Тунберг, передает РИА «Новости».

В ходе разговора политик заявил, что действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не обращает внимание на проблемы, связанные с изменением климата, а также вовсе выступает за добычу природного топлива.

Он также отметил заслуги Тунберг, которая, по мнению кандидата от Демократической партии, делает «невероятную» работу.

Представившийся отцом экоактивистки спросил Сандерса, как ему ответить на приглашение посетить Россию.

Политик заявил, что Грету Тунберг в РФ могут использовать, и она сама должна добиться того, чтобы российское правительство доверило ей сделать все возможное для изменения энергетической системы страны, и чтобы у Москвы появилось желание работать с другими государствами.

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