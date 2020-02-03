Саакашвили: украинские города находятся в «плохой форме»
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает что жизнь на современной Украине намного хуже, чем была в СССР, что отображается на состоянии города страны. Об этом сообщает телеканал «112-Украина».
По его словам, украинские города выглядят плохо.
«Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже», — сказал Саакашвили.
При этом он выразил сожаление, у всего мира, в отличие от Украины, наблюдается прогресс и развитие.
Политик также отметил, что украинцы «не видели примера успеха» после обретения независимости в 1991 году.
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