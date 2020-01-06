Трамп не исключил раскрытие данных разведки США об убийстве Сулеймани
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает обнародование данных разведки об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналистов о возможности публикаций таких данных, Трамп сказал, что это «можно обсудить».
До этого демократы в конгрессе обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани без формального одобрения законодателей, потребовав предоставить данные об операции. Американский президент ответил, что не был обязан просить у них разрешения.
3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США. Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп пригрозил ответным ударом Ирану в ответ на нападение на граждан и объекты США
— «Иран ответит»: как убийство Сулеймани изменило Ближний Восток