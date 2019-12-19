Трамп счел импичмент маршем политического самоубийства демократов

Президент США Дональд Трамп назвал политическим самоубийством Демократической партии голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента. Об этом информирует ТАСС.

Он назвал демократов бездельниками, открыто выражающими сильную ненависть к американским избирателям.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — заявил он.

Собственные рейтинги за последние несколько недель он назвал безумием.

Трамп убежден, что именно демократы вмешиваются в американские выборы и подрывают американскую демократию, считая импичмент всего лишь предлогом.

«Это вы нарушаете закон и приносите боль и страдание нашей республике ради своих собственных личных и партийных интересов», — подытожит лидер США.

С данным заявлением Трамп выступил накануне перед сторонниками в штате Мичиган.

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