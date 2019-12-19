Трамп счел импичмент маршем политического самоубийства демократов
Президент США Дональд Трамп назвал политическим самоубийством Демократической партии голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента. Об этом информирует ТАСС.
Он назвал демократов бездельниками, открыто выражающими сильную ненависть к американским избирателям.
«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — заявил он.
Собственные рейтинги за последние несколько недель он назвал безумием.
Трамп убежден, что именно демократы вмешиваются в американские выборы и подрывают американскую демократию, считая импичмент всего лишь предлогом.
«Это вы нарушаете закон и приносите боль и страдание нашей республике ради своих собственных личных и партийных интересов», — подытожит лидер США.
С данным заявлением Трамп выступил накануне перед сторонниками в штате Мичиган.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Американцы не смогли определиться с отношением к импичменту Трампа
— Трамп припомнил былое поддержавшим импичмент конгрессвумен