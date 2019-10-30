Посольства Израиля отказываются работать

Израильские дипломаты отказываются работать из-за решения Минфина сократить расходы на их содержание. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Как отмечается, протесты спровоцированы разногласиями МИДа и Министерства финансов Израиля.

Минфин якобы нарушил подписанные ранее договоренности, а также обязал посланников Израиля, которые служат за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, которые идут в разрез с действовавшими до этого десятилетиями.

Уточняется, что диппредставительства уже приостановили свою работу в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Украине.