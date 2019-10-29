Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана
Посол Турции в Москве Мехмет Самсар заявил, что дружественные отношения между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным отражаются на всех сферах взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам дипломата, в последнее время турецко-российские отношения стремительно развиваются.
Он отметил, что в середине ноября турецкая делегация прибудет в Санкт-Петербург на международный культурный форум.
В 2020 году Россия и Турция будут отмечать столетие дипломатических отношений, а 2021 год объявлен лидерами стран годом совместной, общей истории.
Кроме того, Самсар рассказал, что взаимный торговый оборот между странами вырос на 18% и достиг $26 млрд.
А также на 14% выросло количество туристов из России в Турции выросло.
«Мы действительно очень довольны развитием отношений между двумя странами», — резюмировал Самсар.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЦБ впервые раскрыл структуру торговли с Турцией
— Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах
— Песков рассказал, как Россия и Турция готовили меморандум по Сирии