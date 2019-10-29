Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар заявил, что дружественные отношения между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным отражаются на всех сферах взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в последнее время турецко-российские отношения стремительно развиваются.

Он отметил, что в середине ноября турецкая делегация прибудет в Санкт-Петербург на международный культурный форум.

В 2020 году Россия и Турция будут отмечать столетие дипломатических отношений, а 2021 год объявлен лидерами стран годом совместной, общей истории.

Кроме того, Самсар рассказал, что взаимный торговый оборот между странами вырос на 18% и достиг $26 млрд.

А также на 14% выросло количество туристов из России в Турции выросло.

«Мы действительно очень довольны развитием отношений между двумя странами», — резюмировал Самсар.

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