Путин получил подарок от эмиратских космонавтов

Космонавты Объединенных Арабских Эмиратов вручили президенту России Владимиру Путину подарок, сообщает РИА Новости.

Встреча российского лидера с эмиратскими космонавтами прошла во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби перед переговорами Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.

После переговоров президент и наследный принц планируют совместное посещение выставки инвестиционных проектов и встречу с представителями деловых кругов России и Объединенных Арабских Эмиратов. Большая часть запланированных мероприятий будет закрытой и пройдет без участия прессы.

Владимир Путин прибыл в ОАЭ после визита в Саудовскую Аравию, где провел встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль-Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

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