В Совфеде призвали Россию и Китай подключиться к ситуации с КНДР

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия и Китай должны подключиться к урегулированию срыва переговоров США и КНДР, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в отношениях США и КНДР хорошие новости регулярно сменяют плохие.

«Не исключаю, что дело пойдет лучше, если к переговорам подключатся и другие страны, прежде всего, Россия и Китай. Денуклеаризация Корейского полуострова - задача поистине мирового значения, и по сравнению с ней чьи-то амбиции просто ничтожны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что КНДР прекратила переговоры с США до конца года.