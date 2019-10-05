Трамп призвал разбудить Митта Ромни из-за скандала с импичментом

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал сенатора-республиканца Митта Ромни из-за разгоревшегося скандала с импичментом.

В своем твиттере Трамп потребовал «разбудить Ромни».

Он также потребовал, чтобы кто-нибудь наконец объяснил Ромни, что разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским был уместным и доброжелательным.

В довершении Трамп назвал Ромни «напыщенным ослом» и бедой для республиканцев.

Ранее премьер-министр Росиии Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с инициацией процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.