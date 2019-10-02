В Кремле надеются на саммит после подписания «формулы Штайнмайера»

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В Кремле позитивно отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера», которая может привести к урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как отмечается, Москва рассчитывает, что после названного события все стороны будут работать над проведением саммита в «нормандском» формате.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, принятие «формулы» является важным и позитивным шагом, который выполнен в рамках реализации минских соглашений.

Песков также напомнил, что «формула Штайнмайера» была в свое время принята всеми участниками нормандской четверки, в том числе Украиной.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде.