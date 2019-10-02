Главы ДНР и ЛНР отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/517/11709517/upload-dan-news.info-2018-04-07_09-06-44_769239-dsc_0372-768x510-pic905-895x505-18612.jpg">

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает ТАСС.

Основной акцент в своем заявлении главы сделали на том, что подписание данного документа является признанием возможности Донбасса самому определять свою судьбу.

«Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы», — говорится в сообщении.

Теперь ДНР и ЛНР смогут без вмешательства Киева выбрать язык, на котором будут говорить их жители, путь развития своей экономической и судебной системы.

Также республики самостоятельно решат вопросы защиты их граждан и взаимодействия с Россией.

Ранее украинская делегация подписала «формулу Штанмайера».