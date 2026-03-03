Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава «Росатома» предупредил, что угроза для АЭС «Бушер» в Иране растет

Лихачев: угроза для АЭС «Бушер» в Иране растет
Raheb Homavandi/Reuters

Угроза АЭС «Бушер» в Иране существует, и она растет по мере нарастания военного конфликта. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Угроза станции, конечно, есть, постольку уже в километрах от линии физической защиты станции звучат взрывы. Они не направлены на станцию, направлены на военные объекты, которые там расположены, но угроза, очевидно, нарастает по мере нарастания конфликта», — уточнил Лихачев.

Он отметил, что речь идет о ядерном объекте. Любое нарушение целостности реактора или хранилищ с топливом может привести к заражению больших территорий. При этом движение заряженных частиц вместе с атмосферными явлениями в моменте будет абсолютно непредсказуемым. Под угрозой, по словам главы «Росатома», весь регион.

Как подчеркнул Лихачев, всем участникам конфликта надо исходить из безусловного приоритета безопасности ядерного объекта.

Также он сообщил: второй этап эвакуации российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», который затронет до 150-200 человек, проведут, когда позволит обстановка.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Тегеран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту в Натанзе.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!