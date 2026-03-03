Глава «Росатома» предупредил, что угроза для АЭС «Бушер» в Иране растет

Угроза АЭС «Бушер» в Иране существует, и она растет по мере нарастания военного конфликта. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Угроза станции, конечно, есть, постольку уже в километрах от линии физической защиты станции звучат взрывы. Они не направлены на станцию, направлены на военные объекты, которые там расположены, но угроза, очевидно, нарастает по мере нарастания конфликта», — уточнил Лихачев.

Он отметил, что речь идет о ядерном объекте. Любое нарушение целостности реактора или хранилищ с топливом может привести к заражению больших территорий. При этом движение заряженных частиц вместе с атмосферными явлениями в моменте будет абсолютно непредсказуемым. Под угрозой, по словам главы «Росатома», весь регион.

Как подчеркнул Лихачев, всем участникам конфликта надо исходить из безусловного приоритета безопасности ядерного объекта.

Также он сообщил: второй этап эвакуации российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», который затронет до 150-200 человек, проведут, когда позволит обстановка.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Тегеран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту в Натанзе.