Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Японский актер о согласии сыграть в российском фильме: «Это шаг вперед»

Японский актер Номура назвал съемки в «Белой земле» шансом стать частью истории
IMDb

Японский актер Кейсуке Номура рассказал, как дал согласие сыграть в российском фильме «Белая земля» режиссера Степана Бурнашева. Артиста цитирует ТАСС.

По словам актера, сомнений у него почти не было. Единственный практический вопрос, утверждает Номура, касался согласования графиков других проектов.

«Мне показалось важным, что фильм не ограничивается рамками одной культуры, и я почувствовал, что участие в таком проекте - это шаг вперед и как для актера, и как для человека», — рассказал Номура.

Артист утонил, что всегда испытывал интерес к работе в другой культурной среде и, получив предложение о съемках от Бурнашева, почувствовал радость и благодарность. Номура добавила, что для меня это была возможность стать частью истории, которая создается усилиями людей из разных стран.

Главный герой фильма «Белая земля» — японский кореец (заиничи) Хару. Спустя десятилетия после разделения семьи Корейской войной мужчина прилетает в Якутию к родственникам.

Ранее сообщалось, что в Японии пройдет фестиваль российской культуры.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!