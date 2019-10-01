Украинская делегация подписала «формулу Штанмайера»

Украинская делегация в Минске подписала «формулу Штайнмайера», сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что документ был подписан на заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Подпись под документом поставил представляющий на встрече Киев политик Леонид Кучма. «Формула Штайнмайера» была согласована советниками глав «нормандской четверки».

Ранее сообщалось, что Киев затормозит переговорный процесс при отказе от «формулы Штайнмайера».