Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

close
Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин... Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин...
Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин...
Денис Гришкин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования, сообщает «Интерфакс».

Лидер страны также поручил заняться подготовкой региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, их защита должна пройти не позднее 1 июля 2020 года. К этой задаче он призвал приступить незамедлительно.

К основным проблемам в первичном звене российского здравоохранения он отнес износ основных фондов больниц, медицинского оборудования, автотранспорта и врачебных амбулаторий, низкую обеспеченность первичного звена медицинскими работниками и специалистами, а также некачественную организацию выплат зарплаты.

Путин уточнил, что на развитие первичного звена здравоохранения будет выделено 237,5 млрд рублей.

«Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», - подытожил глава страны.

Ранее сообщалось, что новый операционный блок откроют в одном из крупнейших медучреждений Вологодской области.