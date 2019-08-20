Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования, сообщает «Интерфакс».

Лидер страны также поручил заняться подготовкой региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, их защита должна пройти не позднее 1 июля 2020 года. К этой задаче он призвал приступить незамедлительно.

К основным проблемам в первичном звене российского здравоохранения он отнес износ основных фондов больниц, медицинского оборудования, автотранспорта и врачебных амбулаторий, низкую обеспеченность первичного звена медицинскими работниками и специалистами, а также некачественную организацию выплат зарплаты.

Путин уточнил, что на развитие первичного звена здравоохранения будет выделено 237,5 млрд рублей.

«Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», - подытожил глава страны.

Ранее сообщалось, что новый операционный блок откроют в одном из крупнейших медучреждений Вологодской области.