Путин поручил подготовить шаги по улучшению первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, сообщает РИА «Новости».

Отведенный президентом срок для выполнения данной задачи — 1 октября.

Аналогичное поручение он дал в отношении регионов, где на реализацию задачи отводится почти год. По его словам, региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.

Также лидер государства велел заняться разработкой механизмов контроля качества данных программ и их исполнения, а также решить вопрос с источниками их финансирования.

В целом ситуацию в первичном звене здравоохранения Путин назвал «провалом».

Ранее Путин счел жалобы россиян на первичное звено здравоохранения справедливыми. Он отметил, что в стране необходимо придумать быстрое и эффективное решение проблем в этой отрасли.