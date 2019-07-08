Зеленский выбрал посредников для встречи с Путиным

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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, коллаж Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, коллаж
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, коллаж
Gleb Garanich/Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал посредников для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

По его мнению, посредниками должны стать лидеры США, Британии, Германии и Франции.

«Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу.