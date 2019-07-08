«Не грузином и даже не мужчиной» назвали в Грузии оскорбившего Путина

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Многие жители Грузии критически отнеслись к инциденту с оскорблением российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави-2». Об этом пишет ФАН.

По словам жительницы Тбилиси Наны, оскорбивший российского лидера журналист является «явным провокатором».

«Он хочет, чтобы российский и грузинский народы окончательно рассорились!» — заявила Нана.

Отмечается, что пожилого жителя города Георгия возмутило то, что грузинский мужчина позволил себе «крыть другого матом» и делал это публично.

«Этот ведущий — не грузин! И он — не мужчина! Он не Путина унизил, он себя унизил, в грязь втоптал! Теперь ему ни один вменяемый человек руки не подаст!» — заявил Тариэл.

Пожилая грузинка Марикэ выразила опасения, что действия журналиста могут привести к еще одной войне.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков призвал заморозить отношения с Тбилиси после брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала.