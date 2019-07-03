В МИД оценили отказ Канады впускать жителей Донбасса с паспортами России

Замглавы российского МИД Григорий Карасин высказался о том, что Канада отказалась пускать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в страну, если у них будут российские паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Карасин отметил, что в России могут только негативно отреагировать на такое решение страны.

Ранее сообщалось, что Канада устроила демарш против выданных Россией паспортов. С таким заявление выступила глава канадского МИДа Христя Фриланд.

«Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру», — заявляла Фриланд.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.