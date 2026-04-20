Лириды — 2026: где и когда наблюдать первый весенний звездопад

Что такое звездопад Лириды
Звездопадом или метеорным потоком называют явление, при котором множество метеоров входят в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие вспышки света, эффект «падающих звезд». У большинства метеорных потоков, как правило, кометное происхождение, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев. Звездопады проходят ежедневно, но наиболее заметные из них — лишь несколько раз в год.
Лириды — один из старейших наблюдаемых метеорных потоков, порожденный кометой C/1861 G1 Тэтчера. В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, и следующий ее прилет к земной орбите ожидают только через 415 лет — в 2276 году. Первое упоминание о Лиридах датировано 687 годом до нашей эры.
Лириды — не самый мощный, но заметный звездопад — его метеоры достаточно быстрые, они движутся со скоростью 49 км/с.
Как пояснила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, люди наблюдают Лириды свыше 2500 лет, но они были значительно активнее, чем сейчас.
В самом старом упоминании о Лиридах из Китая говорится, что «в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры, звезды падали как дождь». А 20 апреля 1803 года в США произошел впечатляющий метеорный шторм Лирид — число «падающих звезд» доходило до 700 в час (1-2 метеора каждую секунду). Последние всплески активности Лирид ученые зафиксировали в 1982 году и в 1985 году. Сейчас Лириды, по словам астрономов, превратились в «довольно слабое небесное представление».
Когда и где наблюдать звездопад Лириды в 2026 году
Наблюдать метеорный поток Лириды можно с 15 по 30 апреля. Лириды активны во второй половине апреля, их радиант воображаемая точка на небесном своде, из которой, как кажется наблюдателю, «вылетают» метеоры находится в созвездии Лиры, недалеко от яркой звезды Веги.
По словам Людмилы Кошман, радиант Лирид поднимется высоко над горизонтом в 05:00 мск, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро. В это время любители загадывать желание на падающую звезду смогут увидеть до 18 метеоров в час в зените.
Условия для наблюдения Лирид в 2026 году сложатся благоприятные. Луна зайдет за горизонт вскоре после полуночи, оставив небо темным для предрассветного максимума.
В ночь пика: 22-23 апреля 2026 года, растущая Луна будет находиться в созвездии Близнецы, недалеко от яркого Юпитера. К трем часам ночи оба светила постепенно скроются за горизонт столицы. При таких условиях, с вечера и всю ночь до рассвета, при ясном небе, можно наблюдать яркие метеоры Лирид.
В средних северных широтах Лириды можно начинать искать примерно после 22:30 по местному времени, а в средних южных широтах — после полуночи.
Где в России будет виден звездопад Лириды
Лириды лучше всего видны в Северном полушарии: здесь радиант потока (созвездие Лира) к рассвету поднимается высоко над горизонтом, а в Южном — он появляется позже и остается низко у горизонта всю ночь.
«На территории России метеорный поток Лириды можно наблюдать во всех регионах нашей страны. Наилучшие условия сложатся в регионах с ясной, безоблачной погодой в ночи максимума», — отметила Людмила Кошман.
Как наблюдать звездопад Лириды
Для наблюдения за звездопадом не нужно никакого специального оборудования — ни телескопа, ни бинокля. Главный инструмент у вас уже есть: это ваши глаза.
Телескоп имеет очень узкое поле зрения, что делает его совершенно непригодным для наблюдения за быстро движущимися и непредсказуемо появляющимися метеорами.
Чтобы увидеть как можно больше «падающих звезд» и получить удовольствие от ночного неба, достаточно соблюдать несколько простых правил.
* Выберите правильное время. Лучше всего наблюдать метеорный поток после полуночи и до рассвета — именно тогда радиант (точка вылета метеоров) поднимается выше всего, а Земля «встречает» метеороидный рой.
* Уйдите от городских огней. Вдали от фонарей и окон, в поле или в лесу, вы увидите в несколько раз больше метеоров. Не забудьте дать глазам 20–30 минут, чтобы привыкнуть к темноте — за это время зрение адаптируется, и даже слабые вспышки станут заметны.
* Не смотрите прямо на радиант. Метеоры могут появиться в любой точке неба. Лучше охватывать взглядом участок на 30–45 градусов от радианта или просто лечь на спину и смотреть в зенит.
* Оденьтесь по погоде. Ночи бывают прохладными, особенно если вы лежите неподвижно. Возьмите плед, теплую куртку, а лучше — раскладной стул или шезлонг, чтобы шея не затекала.
* Используйте красный фонарик. Обычный свет сбивает ночное зрение. Чтобы подсветить карту звездного неба или телефон, оберните фонарик красной тканью или включите на смартфоне ночной режим — так глаза быстрее восстановятся после просмотра.
* Не смотрите в телефон. Яркий экран мгновенно разрушает темновую адаптацию. Если нужно проверить время или найти созвездие, сделайте это с минимальной яркостью и не задерживайтесь.
* Захватите горячий чай и перекус. Долгое наблюдение требует энергии, а теплый напиток поможет согреться и сделает процесс еще уютнее.
Следуя этим советам, вы сможете насладиться звездопадом в полной мере и, возможно, заметите даже те метеоры, которые обычно ускользают от нетерпеливого взгляда.
Какие еще явления можно увидеть на небе весной и летом 2026
Май будет богат на астрономические события — нас ждут сразу два полнолуния, 1 и 31 мая. В начале мая будет еще один звездопад — пик Эта-Акварид. А в теплые августовские ночи пройдет один из самых заметных метеорных потоков Персеид.
12 августа станет главным астроднем года.
Рано утром, до восхода Солнца, произойдет парад шести планет — Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна, а днем — полное солнечное затмение, которое будет видно в Гренландии, Исландии, Португалии и Испании. Частичная фаза затмения будет доступна жителям севера и северо-запада России.