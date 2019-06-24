Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ

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Делегация из Украины подала 226 поправок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ. Об этом в фейсбуке написал заместитель главы делегации Георгий Логвинский.

По его словам, вместе с председателем украинской делегации Владимиром Арьевым они проработали русский доклад и подали 226 правок.

Причем, отметил Логвинский, обычно к документу подается около 30-40 поправок.

Кроме того, украинская сторона призвала отстранить от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась обсуждать ответственность России за неуплату.