Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ
Делегация из Украины подала 226 поправок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ. Об этом в фейсбуке написал заместитель главы делегации Георгий Логвинский.
По его словам, вместе с председателем украинской делегации Владимиром Арьевым они проработали русский доклад и подали 226 правок.
Причем, отметил Логвинский, обычно к документу подается около 30-40 поправок.
Кроме того, украинская сторона призвала отстранить от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась обсуждать ответственность России за неуплату.