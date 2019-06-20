Трамп готов уволить главу ФРС

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть полномочия для увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, он может понизить Пауэлла до управляющего советом ФРС.

Он также добавил, что пока не намерен увольнять Пауэлла.

Ранее сообщалось, что ФРС США сохранила базовую ставку.