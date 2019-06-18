Зеленский встретился с Меркель

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на первую официальную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, главы государств поздоровались с обеими делегациями, а также прослушали гимны двух стран. После этого Зеленский и Меркель проведут переговоры.

Уточняется, что президент Украины прибыл в ФРГ с однодневным визитом.

В понедельник, 17 июня, украинский лидер прибыл с однодневным визитом во Францию, где он встретился с главой страны Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что Зеленский надеется на поддержку Меркель.