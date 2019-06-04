Команда Зеленского заявила о стратегии «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить план по «возвращению» Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщает РИА «Новости».

Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что Киев «не забыл про Крым».

Она отметила, что администрация президента хочет быть прозрачной, но не станет преждевременно говорить о каких-то решениях.

Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.