Лавров обсудит Ближний Восток и Украину с Маасом в Хельсинки

Глава российского МИДа Сергей Лавров встретится с коллегой из Германии Хайко Маасом в Хельсинки для обсуждения ряда актуальных тем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое ведомство.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, все происходящее на украинской земле, а также российское членство в Совете Европе.

«Министр Маас встретится в Хельсинки с российским министром Лавровым», — подтвердило ведомство.

Ранее сообщалось, что Германия выступила против военного вторжения в Венесуэлу.