Второй тур президентских выборов пройдет в Литве

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Главной избирательной комиссии.

Отмечается, что на пост президента Литвы претендовали девять кандидатов. Во второй тур прошли: экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

Кроме того, в 12 мая в стране проводился референдум о разрешении двойного гражданства и 15%-ом уменьшении количества парламентских депутатов.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Литве превысила 56%.