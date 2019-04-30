За 2018 год доход главы Хакасии вырос почти в 3 раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова за 2018 год составил чуть более 607 тысяч рублей, увеличившись почти в три раза, сообщает РИА «Новости».

Коновалов является губернатором Хакасии с ноября 2018 года. Он одержал победу во втором туре выборов, где был единственным кандидатом.

Согласно документам на сайте правительства, доход Коновалова за 2018 год составил 607 382 рубля.

Кроме того, он владеет автомобилем Mazda Familia, земельными участками в 23,2 и 593 квадратных метра, квартирой чуть более 63 квадратных метра и гаражом.

Супруга Коновалова, согласно документам, заработала в 2018 году 441 299 рублей. У нее также в собственности квартира чуть более 29 квадратов.

По данным за 2017 год, когда глава Хакасии являлся депутатом горсовета Абакана, его доход составлял 218 455 рублей.