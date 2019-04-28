Правду об отдыхе Зеленского в Турции раскрыли сотрудники отеля

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Сотрудники пятизвездочного турецкого отеля, куда уехал отдыхать избранный президентом Украины Владимир Зеленский, поделились своим впечатлением от встреч с ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официанта одного из ресторанов в Бордуме, Зеленский оказался «очень простым, приятным и весьма симпатичным человеком». Также пообщаться с избранным украинским президентом довелось хозяйке магазина, которая призналась, что поначалу даже не узнала его.

«Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же: тоже в футболках, и не скажешь, что охрана», — сказала хозяйка магазина.

Сотрудник безопасности пляжа добавил, что Зеленский — «такой спокойный, простой и веселый парень» — всем понравился.

Ранее турецкие СМИ показали Зеленского в роли повара.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.