ГРУ обвинило США в попытке захвата контроля над Латинской Америкой

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Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков обвинил США в попытке установить полный контроль над Латинской Америкой, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон действует «без оглядки на нормы международного права».

»Администрация США рассматривает Латинскую Америку как зону стратегически важных национальных интересов и прилагает значительные усилия для установления полного контроля над регионом», — сказал Костюков.

Он пояснил, что внешняя политика США является основной угрозой безопасности в регионе.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле.