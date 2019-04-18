Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

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Почти три четверти избирателей на Украине готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.

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Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать около 25% респондентов.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах.