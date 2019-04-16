Госдеп одобрил новый саммит Трампа и Ким Чен Ына

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп выступает за третью встречу американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Слова Помпео приводит пресс-служба Госдепа.

Помпео рассказал, что он видел заявление Ким Чен Ына о готовности провести третью встречу.

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«Наши команды работают с северокорейцами, чтобы составить план и наметить путь вперед. Он [Ким Чен Ын] сказал, что хочет это сделать к концу года», — сказал Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что американская сторона хотела бы провести саммит раньше.

Ранее Трамп отреагировал на желание Ким Чен Ына провести третий саммит.