Премьер Украины объявил о намерении участвовать в парламентских выборах

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что планирует участвовать в выборах в украинскую Верховную Раду, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

По мнению украинского премьера, для стабильного развития страны необходимо «умное большинство, умная коалиция» в парламенте.

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«Я никогда не скрывал то, что буду участвовать в парламентской избирательной кампании, потому что считаю, что еще много надо сделать», — заявил Гройсман.

Он добавил, что перерыв между президентскими и парламентскими выборами следует использовать «для изменения системы».

Ранее Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине.