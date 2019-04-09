NYT: Трамп называл «дурачком» уволенного главу секретной службы США

Президент США Дональд Трамп долгое время издевался над уволенным главой американской секретной службы Рэндольфом Аллесом, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Трамп называл Аллеса «дурачком», высмеивая его большие уши. Также в газете рассказали, что администрация президента ожидала, что Аллес сам объявит о своей отставке, получив соответствующее распоряжение 10 дней назад.

Ранее стало известно, что Трамп выбрал нового главу секретной службы США.