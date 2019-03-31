Ездивший в Москву Бойко первым из кандидатов проголосовал на выборах на Украине

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко проголосовал на выборах президента Украины на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области, передает ТАСС.

Он стал первым из основных кандидатов, кто пришел на избирательный участок и отдал свой голос.

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«Я надеюсь, что явка будет высокая сегодня, потому что большинство людей хочет мира», — заявил Бойко.

На Украине стартовали выборы президента.

В избирательном бюллетене на выборах-2019 содержатся фамилии 39 кандидатов.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в отношении украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука будет возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения границы и визита в Москву.