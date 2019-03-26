Депутат Рады объяснил визит Медведчука и Бойко в Россию «указом» Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Кандидат в президенты Украины и депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил в эфире ICTV, что президент страны Петр Порошенко поручил лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и кандидату в президенты Юрию Бойко посетить Россию. Видео с соответствующим заявлением политик разместил в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что визит Бойко и Медведчука на Украину состоялся по «личному поручению и указанию» Порошенко. Свою версию Вилкул объяснил тем, что между Украиной и Россией нет прямого авиасообщения, однако они, по его словам, добрались до соседней страны именно таким образом.

Реклама

«Только по прямому указанию президента СБУ и госавиаслужба... может дать добро на прямой перелет», — сказал Вилкул.

Ранее Порошенко обрушился с критикой на Бойко и Медведчука за визит в Россию.